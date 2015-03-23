РФ пока не будет экстрадировать бывшего депутата Украины Шепелева

Такое разъяснение сделали в пресс-службе Мособлсуда, передают РИА Новости. "Суд постановил заключить Шепелева под стражу до 28 апреля. Вопрос об экстрадиции будет решен позже", - сказала представитель суда.

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В Мособлсуде не уточнили, в чем Александр Шепелев обвиняется.

Напомним, Александр Шепелев был объявлен Украиной в международный розыск по линии Интерпола в сентябре 2014 года. 19 марта он был задержан ФСБ в Подмосковье, а уже 20 марта Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке документов на экстрадицию Александра Шепелева.

В Украине в отношении бывшего депутата открыто уголовное производство по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство.