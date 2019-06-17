Никто не хочет, чтобы Украина становилась "пороховой бочкой", где Крым и Донбасс - бикфордов шнур - Зеленский

По словам президента Украины, «и Франция, и остальные международные партнеры знают, что болит у каждого украинца».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права не существует.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

Он выразил уверенность в том, что «Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока РФ делает вид, что международного права просто не существует, и Франция, и остальные наши партнеры знают, что болит у каждого украинца».

«Никто не хочет, чтобы Украина становилась «пороховой бочкой», где Крым и Донбасс - бикфордов шнур», - добавил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.