Bloomberg: В НАТО утверждают, что Россия продолжает отправлять оружие в Украину

Об этом в своей статье, которая называется «В НАТО утверждают, что Россия продолжает отправлять оружие в Украину», опубликованной на сайте Bloomberg.com, сообщает Джош Роджин.

Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал на Брюссельском форуме Фонда Маршала, что Москва продолжает предоставлять все большую военную и экономическую поддержку сепаратистам в восточной Украине. Такой вывод был сделан на основе доказательств, собранных объединенным британским разведывательным подразделением НАТО.

«Мы продолжаем получать тревожные известия о том, что касается противовоздушной обороны, командования и управления, снабжения и отправки оборудования через прозрачную границу», – сказал он.

В соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом месяце в Минске, Россия обязана вывести все свои войска и технику из Украины и вернуть Киеву контроль над границей до конца этого года. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна контролировать то, как Россия соблюдает условия соглашения.

По словам Бридлава, действия России заставляют Запад быстрее рассматривать вопрос о вооружении украинской армии. Официально он не заявлял о том, что выступает за предоставление Украине летального оружия, но, как неоднократно сообщалось, что он отстаивает это решение в Администрации Барака Обамы.

«Мы видим, что дипломатические инструменты, информационные инструменты, военные и экономические инструменты используются против Украины», – сказал он. «Мы на Западе должны рассмотреть возможность использования всех наших инструментов в ответ. Может ли это привести к дестабилизации ситуации? Да, может. Но и бездействие также может стать дестабилизирующим фактором».

Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США по делам Европы, сказала на форуме в пятницу, что Барак Обама пока не принял решения о вооружении украинской армии. Нуланд не скрывает того, что поддерживает такие меры, но, по ее словам, высокопоставленные чиновники Белого дома выступают против этого, поскольку не хотят нарушать синхронность действий с европейскими партнерами или дать России повод обострить конфликт.

«Мы видели, что каждый месяц все больше летального оружия более высокого калибра... поставляли в Украину российские союзники сепаратистов», – сказала Нуланд. «Те виды оборудования, которым приходится противостоять украинским силам, гораздо более современные, чем те, которые есть у них. Я считаю, что в первую очередь Россия должна перестать отправлять оружие через границу, чтобы мы на самом деле могли перейти к политике».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини отказалась ответить на вопрос, считает ли она, что Россия выполняет условия Минского договора. Она сказала, что европейские лидеры не будут делать выводы до июля, когда должно быть принято следующее решение о европейских санкциях, а также, что она работает над облегчением санкций в отношении России.

«Более года назад мы решили, что... единственный способ давления на Россию должен быть экономическим», – сказала она. «Я бы хотела, чтобы мы могли отменить санкции как можно скорее, но это зависит от ситуации в Украине».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев отрицает, что российские войска находятся на территории Украины. «Мы не отправляем свои войска в соседнюю страну. Филипп Бридлав считает, что мы делаем это. Но это не так», – сказал он, вызвав насмешки в преимущественно европейской и американской аудитории.

Перед Бридлавом и Нуланд стоит сложная задача. Обама считает, что вооружение украинской армии будет рассматриваться как эскалация и приведет к дестабилизации ситуации на востоке Украины. Тем не менее, доказательства, собранные представителями НАТО, указывают на то, что Россия меняет статус-кво каждый день. Поэтому именно отказ вооружать украинских военных делает невозможным сохранение баланса между двумя сторонами, увеличивая шансы на эскалацию конфликта.

Збигнев Бжезинский, бывший советник президента Джимми Картера по вопросам национальной безопасности, раскритиковал подход Запада. «Мы дали понять, что готовы приспосабливаться», – сказал он. «Я не уверен, что на данном этапе нам удалось убедить русских в том, что мы готовы сдерживать их, чтобы они отказались от тех шагов, которые они сейчас делают».

Если Обама не хочет предоставлять оружие украинским военным, ему придется найти другой способ, как увеличить давление на Путина. Некоторые представители Конгресса, а также Госдепартамента и Белого дома готовят новые санкции. Тем не менее, пока Белый дом ждет, что Европа согласиться на любой из вариантов, мы парализованы, и это играет на руку Путину.