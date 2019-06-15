Экс-канцлер Германии заявил о "законности аннексии украинского Крыма"

Соответствующие заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

Бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер заявил, что Россия аннексировала украинский Крым «законно» и в очередной раз потребовал отмены санкций против Москвы.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bild.

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«Крым — это давняя российская территория. В советские времена не имело значения, где Крым был территориально. Но сейчас это не так», — сказал Шредер.

По его мнению, аннексия украинского полуострова с юридической точки зрения произошла якобы с одобрения местного населения, "а значит со стороны России не было никаких агрессивных действий». Кроме того, Шредер призвал Киев придерживаться Минских соглашений.

Соответствующие заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании СДПГ перед бизнесменами в Бранденбурге.

Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Сейчас занимает пост председателя совета директоров российской компании «Роснефть» и председателя комитета акционеров компании «Nord Stream AG» — собственника и оператора трубопровода «Северный поток», по которому в Германию идут поставки российского газа.

На территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый «референдум» о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Затем Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский союз и США не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.