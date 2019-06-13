Миссия ООН призывает правоохранителей расследовать нападения на активистов и журналистов в Украине

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека констатировали отсутствие прогресса в расследовании резонансных дел об убийствах известных журналистов.

В ООН ожидают привлечения к ответственности нападавших на активистов и журналистов / фото УНИАН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает правоохранительные органы безотлагательно и эффективно расследовать все нападения на активистов и журналистов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава миссии Фиона Фрейзер сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

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Она напомнила, что в Украине до сих пор не привлечены к ответственности лица, виновные в нападениях или насильственных действиях в отношении правозащитников, активистов и представителей СМИ.

Фрейзер отметила, что суд по делу убитого четыре года назад журналиста Олеся Бузины опять начнется с самого начала, отдаляя момент установления справедливости.

Также глава Мониторинговой миссии напомнила, что в следующем месяце пройдет три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а правоохранители до сих пор не установили виновных в совершении убийства.

"Хотя пять человек осуждены за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк, те, кто заказал и заплатил за совершение этого преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности", - заявила Фрейзер.

Вместе с тем, она констатировала, что в феврале, марте и апреле миссия зафиксировала меньше нападений на журналистов, однако в мае и июне в Черкассах и Харькове были совершены две насильственные атаки на работников СМИ.

"Мы призываем правоохранительные органы обеспечить безотлагательное и эффективное расследование всех нападений, которые мешают деятельности гражданского общества", - подчеркнула Фрейзер.

В то же время она напомнила, что не привлечены к ответственности лица, совершавшие нападения во время акций в Киеве и других городах. При этом с середины мая миссия фиксировала увеличение числа нападений на представителей ЛГБТ-сообщества и ромов.