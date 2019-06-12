Представитель Зеленского извинился за "шутку о тарифах" и разъяснил позицию президента

Герус заявил, что неудачно высказался на тему обещаний президента снизить тарифы.

Представитель президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус попросил прощения за неудачную фразу о том, что глава государства Владимир Зеленский, говоря о коммунальных тарифах, шутил о возможности их снизить. Об этом Герус написал в своем Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что Зеленский шутил о снижении тарифов. Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому она плохая для шуток или опрометчивых комментариев. На самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание насчет возможности снижения тарифов для населения. Но это должно происходить так, чтобы не привести к девальвации, дополнительной инфляции или экономическому кризису", - отметил чиновник.

По его словам, разработан план корректировки тарифов, он состоит из шести пунктов. Герус подчеркнул, что важным является и сдерживание роста тарифов, а эта работа часто проводится непублично.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля кандидат в президенты Зеленский обсуждал урегулирование проблемы тарифов с экспертами, речь шла о завышении стоимости коммунальных услуг и коррупционных составляющих цены. В комментарии Bihus.info 11 июня Герус заявил, что "Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов", а слова политика об уменьшении стоимости коммунальных услуг и коррупционности формулы "Роттердам плюс" нужно расценивать как шутку.

В апреле глава штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопрос коммунальных тарифов не является прерогативой президента.