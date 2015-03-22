В Украине собираются сменить руководство таможни
00:11, 22 марта 2015Политика
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Порошенко обещает наказать коррупционеров во всех ведомствах.
Взяточничество на таможне пытаются искоренить / ГПСУ
Президент Украины Петр Порошенко анонсирует смену руководства таможни.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".
"Не будет взяточничества в судах, не будет взяточничества в ГАИ, не должно быть взяточничества - и я сделаю все, чтобы не было взяточничества, на таможне, и будет изменено руководство таможни, не будет взяточничества в налоговой милиции", - сказал глава государства.
Читайте такжеЯценюк отстранил руководство Фискальной службы и приказал провести расследованиеПорошенко также отметил, что тот, кто сегодня решается заниматься коррупцией - должен четко знать, что его никто не прикроет и он будет наказан.
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