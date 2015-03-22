В Украине собираются сменить руководство таможни

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует смену руководства таможни.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".

"Не будет взяточничества в судах, не будет взяточничества в ГАИ, не должно быть взяточничества - и я сделаю все, чтобы не было взяточничества, на таможне, и будет изменено руководство таможни, не будет взяточничества в налоговой милиции", - сказал глава государства.

Читайте такжеЯценюк отстранил руководство Фискальной службы и приказал провести расследованиеПорошенко также отметил, что тот, кто сегодня решается заниматься коррупцией - должен четко знать, что его никто не прикроет и он будет наказан.