Под зданием КС устроили протест против роспуска Рады: дошло до перепалок и даже рукоприкладства (видео)

Время от времени происходили словесные перепалки под зданием КС.

Под зданием Конституционного суда люди требовали признать указ о роспуске Рады неконституционным.

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Там растянули огромный флаг Украины и плакаты, говорится в сюжете ТСН.

Те кто считает, что Зеленский своим указом нарушил Конституцию, скандировали "Позор". Были и те, кто решение распустить парламент называет законным и своевременным. Время от времени между ними происходили словесные перепалки.

Также под зданием суда противник Зеленский вырвал плакат у женщины, выступавшей в поддержку президента, и ударил ее в лицо.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его безотлагательным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.

Сегодня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Представитель президента на заседании КС Федор Вениславский заявил об отсутствии оснований ставить под сомнение легитимность указа президента о роспуске парламента.