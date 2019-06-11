Вердикты международных судов заставят Россию начать переговоры по Крыму – Климкин

Глава МИД рассказал, что после аннексии Крыма Украина предлагала РФ различные форматы и платформы для переговоров относительно полуострова, но Россия отвергала все предложения.

Вердикты международных судов в делах Украины против России вынудят Москву сесть за стол переговоров и обсуждать, в частности, вопрос аннексии Крыма.

Такое мнение в комментарии «Крым.Реалии» рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеThe Economist: Крым до сих пор живет в стагнации и под репрессиями России

«Я уверен, в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда относительно двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с конвенцией о морском праве. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать», – отметил министр.

По его мнению, сначала Россия «будет вынуждена» обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

«Но дальше речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций», – указал Климкин.

Министр рассказал, что после аннексии Крыма Украина предлагала РФ различные форматы и платформы для переговоров относительно Крыма, но Россия отвергала все предложения. Когда именно начнутся переговоры относительно Крыма, - Климкин спрогнозировать не решился.

Как сообщал УНИАН, 10-14 июня в Гааге проходят слушания по делу относительно нарушения Россией прав Украины как прибрежного государства. 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

Кроме того, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис.

За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.