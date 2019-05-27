СМИ узнали, куда Зеленский может переехать с Банковой

Официально команда Зеленского не признается, где именно расположены варианты для переезда.

Журналисты узнали, когда и куда может состояться переезд Владимира Зеленского из офиса на Банковой.

"Идея переезда жива, идет работа в этом направлении", - отметили LIGA.net в пресс-службе президента.

"Администрация Владимира Зеленского серьезно намерена переехать. Это может произойти до конца этого года", - сообщили у президента.

Отмечается, что обсуждаются возможные варианты, их несколько - и в центре города, и на его окраине. Сам Зеленский накануне второго тура выборов заявлял, что рассматривается вариант переезда АП за Киев.

Но журналисты Liga.net выяснили как минимум об одном здании в Киеве, куда может переехать АП.

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Официально команда Зеленского не признается, где именно расположены варианты для переезда. Однако сразу несколько собеседников в новой Администрации сообщили журналистам, что рассматривается возможность переезда АП в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Именно в этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.

По информации собеседников LIGA.net в Администрации Зеленского, на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый.

Один собеседник в Парковом подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу. "С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил осведомленный источник. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. "Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, что хотят", - добавил собеседник СМИ.

Бывший замглавы АП у Порошенко Дмитрий Шимкив в интервью "Украинской правде" заявлял, что переезд АП может стоить "десятки миллионов долларов". В пресс-службе Зеленского LIGA.net рассказали, что такие цифры - явно завышенный прогноз. "Позолоченный декор, лепку, кожаную мебель, гардины и дубовые панно мы перевозить не собираемся", - сообщила пресс-служба. При этом свои прогнозы по стоимости переезда пока не называют.

Журналисты спросили у команды Зеленского, а что будет с нынешним зданием АП после переезда президента в новое помещение. В частности, будет ли там музей власти или объект сдадут в аренду. "Музей власти? А неплохая идея", - ответили у Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов, собирается переехать из Администрации Президента на Банковой и не пользоваться загородными резиденциями.