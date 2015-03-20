Порошенко назначил нового начальника спецподразделения "Альфа"

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Устименко начальником спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" .

Соответствующий указ № 156/2015 от 20 марта обнародован на сайте главы государства. «Назначить Устименко Александра Владимировича начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины», - говорится в указе. Читайте такжеПрезидент назначил Пасхавера своим советником Как сообщал УНИАН, 23 января Порошенко уволил Геннадия Кузнецова с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом.

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