Порошенко назначил нового начальника спецподразделения "Альфа"
16:11, 20 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Устименко начальником спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" .
Соответствующий указ № 156/2015 от 20 марта обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Устименко Александра Владимировича начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины», - говорится в указе.
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Как сообщал УНИАН, 23 января Порошенко уволил Геннадия Кузнецова с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом.
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