Порошенко уволил начальника Центра по борьбе с терроризмом

Порошенко уволил Кузнецова с должности начальника Центра по борьбе с терроризмом.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Геннадия Кузнецова с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Читайте такжеМинрегион остался без замминистра по вопросам евроинтеграции Соответствующий указ президента № 28/2015 размещен на официальном сайте главы государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter