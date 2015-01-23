Порошенко уволил начальника Центра по борьбе с терроризмом

20:14, 23 января 2015
Политика
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Порошенко уволил Кузнецова с должности начальника Центра по борьбе с терроризмом.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко уволил Геннадия Кузнецова с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

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Соответствующий указ президента № 28/2015 размещен на официальном сайте главы государства.

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