Порошенко уволил начальника Центра по борьбе с терроризмом
20:14, 23 января 2015Политика
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Порошенко уволил Кузнецова с должности начальника Центра по борьбе с терроризмом.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко уволил Геннадия Кузнецова с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
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Соответствующий указ президента № 28/2015 размещен на официальном сайте главы государства.
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