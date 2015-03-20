Лещенко: Закон об "Укрнафте" приняли по прямому указанию из Вашингтона

Закон о снижении кворума, необходимого для собраний акционеров с 60% до 50% для всех предприятий, был принят 275-ю голосами депутатов.

"Здесь не столько депутатов удалось уговорить (голосовать за закон - ред.), здесь просто был звонок из Вашингтона нашему руководству, во время которого сказали: "Уважаемые господин президент и господин премьер-министр Украины, мы, правительство Америки, собираем деньги у американских налогоплательщиков, и даем их вам, украинскому захудалому правительству, которое не может ни реформ провести, ни с олигархов деньги взять.", - рассказал Лещенко свою версию событий в эфире Громадського.ТБ.

Он убежден, что именно такими методами возможно делать реформы в Украине, поскольку политической воли "достаточно мало".