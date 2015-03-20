Лещенко: Закон об "Укрнафте" приняли по прямому указанию из Вашингтона
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко убежден, что принятие Верховной Радой закона, который позволяет "Нафтогазу" получить контроль над "Укрнафтой", состоялось по "прямому указанию из Вашингтона".
Закон о снижении кворума, необходимого для собраний акционеров с 60% до 50% для всех предприятий, был принят 275-ю голосами депутатов.
"Здесь не столько депутатов удалось уговорить (голосовать за закон - ред.), здесь просто был звонок из Вашингтона нашему руководству, во время которого сказали: "Уважаемые господин президент и господин премьер-министр Украины, мы, правительство Америки, собираем деньги у американских налогоплательщиков, и даем их вам, украинскому захудалому правительству, которое не может ни реформ провести, ни с олигархов деньги взять.", - рассказал Лещенко свою версию событий в эфире Громадського.ТБ.
Он убежден, что именно такими методами возможно делать реформы в Украине, поскольку политической воли "достаточно мало".