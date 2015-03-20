В Раде создано межфракционное объединение "Защита прав детей - приоритет государства"

10:18, 20 марта 2015
Политика
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В Верховной Раде Украины создано новое межфракционное депутатское объединение "Защита прав детей - приоритет государства".

Про нове міжфракційне об'єднання перший віце-спікер парламенту повідомив ще до відкриття засідання / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еще до открытия заседания сообщил первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.

Он отметил, что председателем объединения является депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

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Как сообщал УНИАН, Рада на пленарном заседании 20 марта во время часа вопросов к правительству заслушает Кабинет Министров по вопросам обеспечения энергетическими ресурсами национальной экономики и формирования тарифов для потребителей.

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