В НАБУ отреагировали на объявление подозрения детективу бюро по делу о хищениях в оборонке

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подчеркнули, что обвинения в адрес бывшего детектива не выдерживают никакой критики.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отреагировали на объявление подозрения экс-детективу бюро по делу о хищениях в "Укроборонпроме".

Как говорится в сообщении НАБУ в Facebook, обвинения в адрес бывшего детектива бюро в том, что он якобы скрыл особо тяжкое преступление, расследуя коррупцию при закупках Харьковского бронетанкового завода, не выдерживают никакой критики.

В антикоррупционном ведомстве заявили, что экс-детектива, который не работает в бюро уже 2 года, обвиняют в отзыве постановления на проведение экспертизы.

"Якобы именно из-за этого факта затормозилось расследования, а значит, и привлечение к ответственности руководства госпредприятия. Ведь без результатов экспертизы невозможно установить ущерб, а без этого - сообщить о подозрении в хищении государственных средств", - заявили в НАБУ.

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В бюро отметили, что для проведения экспертизы следователь должен предоставить эксперту документы бухгалтерского и налогового учета.

"Если сведений этих документов недостаточно, то экспертизу провести невозможно", - отметили в бюро.

В связи с этим сказано, что по делу о закупке прицелов для "Харьковского бронетанкового завода" местонахождение значительной части необходимых для экспертизы документов при расследовании установить не удалось.

"Именно невозможность предоставить документы и стала поводом отзыва детективом постановления на проведение экспертизы. На основании каких именно сведений ГБР была проведена экспертиза, в НАБУ неизвестно", - говорится в сообщении.

"Сегодня генеральный прокурор фактически обвинил экс-детектива НАБУ в том, что он "скрыл особо тяжкое преступление" - не сообщил о подозрении должностным лицам "ХБТЗ", что в дальнейшем сделали прокуроры САП совместно с ГБР. Руководствуясь такой логикой, Юрий Луценко обязан привлечь к уголовной ответственности следователей прокуратуры, которые годами не расследовали целый ряд уголовных производств, по которым в дальнейшем Национальным бюро объявлены подозрения и обвинительные акты направлены в суд", - подчеркнули в бюро.

В частности, речь идет о таких делах как "газовое дело", ряд производств о нанесении ущерба НАЭК "Энергоатом", ГП "ЗТМК", проектов "Стена", "Воздушный экспресс", ЗАО СК "Си Трайдент", "Укркосмос", так называемое "дело рюкзаков" и многие другие.

Кроме того, прокуроры военной прокуратуры ГПУ категорически отказываются предоставить НАБУ полный доступ к материалам уголовного производства от 1 апреля 2016 года, из которого бюро получило 87 страниц переписки с участием сотрудников НАБУ.

"Это именно то дело, в котором, по словам генерального прокурора, фигурируют должностные лица, подследственные НАБУ, причастные к коррупции в оборонной сфере. Третий месяц подряд детективы НАБУ пытаются проверить, действительно ли это так, но их обращения игнорируются. Бюро не смирилось с этим произволом, обратилось в суд и там столкнулось с открытым сопротивлением прокуроров Военной прокуратуры ГПУ", - заявили в Бюро.

"Сегодня мы не знаем, какие именно факты установили следователи Военной прокуратуры ГПУ, и, что самое главное, были ли вмешательства в носители информации, сведения из которых, вероятно, стали поводом для расследования журналистов BIHUS.info. Проще говоря, НАБУ не может быть уверено в том, что информация частично или полностью не была удалена. Проверить это без доступа к носителям невозможно", - говорится в сообщении.

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"Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот делает его невозможным. Сокрытие информации о подследственных НАБУ лицах, уличенных в фактах коррупции, свидетельствует, что политические интересы руководителей отдельных правоохранительных органов выше закона. А это - противоречит интересам общества", - заявили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, в ГБР заявили, что сообщили о подозрении двум бывшим руководителям "Харьковского бронетанкового завода" и детективу НАБУ.

В частности, двум бывшим руководителям ГП "Харьковский бронетанковый завод" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества).

Детективу НАБУ, который в 2016 году расследовал деятельность вышеупомянутых должностных лиц завода, инкриминируется ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие особо тяжкого преступления).

Во время досудебного расследования установлено, что в 2016 году в НАБУ поступили материалы плановой ревизии деятельности "Харьковского бронетанкового завода" в 2012-2016 годах, согласно которым фактически не были поставлены 11 из 49 прицелов. В ГБР отметили, что каждая такая "закупка" стоила бюджету Украины более 1 млн грн.

"Есть обращение детектива НАБУ провести экспертизу. Есть ответ эксперта, который просит детектива НАБУ предоставить первичную документацию. Нами установлено, что она к тому времени уже была у детектива НАБУ. Однако, по непонятным пока причинам, вместо того, чтобы предоставить документы, детектив отозвал экспертизу", - сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.