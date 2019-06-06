Хищения в "оборонке": экс-руководителям Харьковского бронетанкового завода и детективу НАБУ сообщено о подозрении

Бывших руководителей государственного предприятия подозревают в растрате имущества, а детектива НАБУ - в сокрытии особо тяжкого преступления.

По делу о возможном хищении в государственном концерне «Укроборонпром» сообщено о подозрении двум бывшим руководителям «Харьковского бронетанкового завода» и детективу Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. В частности, двум бывшим руководителям ГП «Харьковский бронетанковый завод» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества). Детективу НАБУ, который в 2016 году расследовал деятельность вышеупомянутых должностных лиц завода, инкриминируется ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие особо тяжкого преступления).

Во время досудебного расследования установлено, что в 2016 году в НАБУ поступили материалы плановой ревизии деятельности «Харьковского бронетанкового завода» в 2012-2016 годах, согласно которым фактически не были поставлены 11 из 49 прицелов. В ГБР отметили, что каждая такая «закупка» стоила бюджету Украины более 1 млн грн.

«Есть обращение детектива НАБУ провести экспертизу. Есть ответ эксперта, который просит детектива НАБУ предоставить первичную документацию. Нами установлено, что она к тому времени уже была у детектива НАБУ. Однако, по непонятным пока причинам, вместо того, чтобы предоставить документы, детектив отозвал экспертизу», - сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Далее следствие планирует выяснить, была ли это его собственная инициатива, или детектив выполнял указания руководства.

Впоследствии вышеупомянутая экспертиза была проведена по ходатайству следователей ГБР, результаты стали основанием для сообщения о подозрении двум экс-руководителям Харьковского бронетанкового завода.

Кроме того, результаты экспертизы свидетельствуют об ущербе в сумме около 9 млн 700 тыс. грн, причиненном государству в результате неправомерных действий должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, чтоГладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали запчасти к военной технике и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом экс-президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования по закупкам комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании «Оптимумспецдеталь» с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брали взятки.

12 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делам о сделках в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.

Также в НАБУ было начато соответствующее служебное расследование с участием управления внутреннего контроля. На время его проведения директор НАБУ Артем Сытник отстранил от исполнения должностных обязанностей троих сотрудников бюро, упомянутых в переписке, обнародованной журналистами, а именно: руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения.