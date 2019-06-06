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У Зеленского рассказали, когда обнародуют "дорожную карту" минских переговоров

18:34, 06 июня 2019
Политика
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Мендель отметила, что дорожная карта содержит два основных вопроса - прекращение огня и возвращение пленных / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Мы пока не делаем дорожную карту публичной по двум причинам. Первая - это то, что уже были инциденты, когда информация исходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому обнародование сейчас является просто вопросам безопасности. С другой стороны, мы хотим согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в "нормандской формате" и до 19 июня мы не хотели бы публиковать ее", - отметила она.

Мендель подчеркнула, что "дорожная карта" содержит два основных вопроса - прекращение огня и возвращение пленных.

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Теги: #Минские соглашения#Владимир Зеленский