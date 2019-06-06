У Зеленского рассказали, когда обнародуют "дорожную карту" минских переговоров

До 19 июня у Зеленского не собираются обнародовать "дорожную карту" минских переговоров.

До 19 июня представители президента Владимира Зеленского не собираются обнародовать "дорожную карту" имплементации Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Мы пока не делаем дорожную карту публичной по двум причинам. Первая - это то, что уже были инциденты, когда информация исходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому обнародование сейчас является просто вопросам безопасности. С другой стороны, мы хотим согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в "нормандской формате" и до 19 июня мы не хотели бы публиковать ее", - отметила она.

Мендель подчеркнула, что "дорожная карта" содержит два основных вопроса - прекращение огня и возвращение пленных.