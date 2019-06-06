Стефанчук об увольнении министров: президент просит Раду "не навязывать ему не связанных с Конституцией вещей»

Представитель президента отметил, что президент вносит свои представления согласно законодательству и Конституции.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что Владимир Зеленский просит депутатов не навязывать ему не связанных с Конституцией вещей в вопросе освобождения руководителей министерств и ведомств, а также представления кандидатур на их должности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сообщил во время представления президентского проекта постановления об освобождении Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины, который рассматривался после того, как депутаты не поддержали увольнение министра обороны Степана Полторак.

Стефанчук отметил, что президент вносит свои представления в соответствии с законодательством и Конституцией.

"Президент просит поддержать это представление (в отношении Грицака - УНИАН), которое совершено в пределах его конституционных полномочий, способом и в порядке, предусмотренных Конституцией Украины, а также просит народных депутатов не навязывать президенту каких-либо других вещей, которые не имеют ничего общего с Конституцией Украины, относительно представления любых других кандидатур. Это все будет шаг за шагом и это в полном соответствии с Конституцией и законодательством Украины", - подчеркнул представитель президента.

Он призвал парламент соблюдать регламент, Конституцию и законодательство Украины.

На это председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что президент подает свои инициативы, а парламент принимает решения.

"Когда кто-то думает, что можно без согласований, без консультаций заставлять принимать решения, - это неправильная логика взаимоотношений с высшим законодательным органом государства", - подчеркнул спикер.

Он высказал мнение, что при увольнении министра обороны необходимо знать, кто займет эту должность.

"Так же должны точно и наверняка знать, кто будет защищать безопасность Украины. И когда мы голосуем за отставку, мы наверняка должны знать ..., кто завтра будет защищать Украину и украинцев от российских диверсантов, от российских спецслужб, от российской агрессии", - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала президентский проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№ 10344).

При рассмотрении этого вопроса, в частности, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметили, что их фракции не будут поддерживать увольнение министра обороны без одновременного внесения представления на назначение нового.

Рада также отклонила проекты президентских постановлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака.