Евросоюз сохранит финансовую поддержку экономики Украины, несмотря на войну - Туск

В ЕС настроены поддерживать Украину с целью укрепления демократии и верховенства права, а также борьбы с коррупцией.

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что Европейский Союз будет сохранять финансовую поддержку для стабилизации экономики Украины, несмотря на продолжающуюся войну на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня на нашей встрече я вновь подтвердил поддержку ЕС для Украины, ее народа, который добился большого прогресса в реформировании страны со времени Революции достоинства", - заявил Туск.

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"ЕС всегда будет настроен помогать Украине в укреплении ее демократии и верховенства права, в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики, проведении реформ в энергетическом секторе, поскольку крепкая и демократическая Украина отвечает лучшим интересам Европейского Союза", - подчеркнул Туск.

"Мы готовы продолжать нашу работу по выполнению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Она уже принесла много положительных результатов в торговле и привлечении инвестиций, от которой получили пользу наши граждане с обеих сторон, и она может принести гораздо больше результатов в будущем", - сказал Туск.

"ЕС также будет сохранять свою финансовую поддержку для экономической стабилизации, несмотря на российскую агрессию и войну на Донбассе", - подчеркнул он.

Напомним, Дональд Туск подчеркнул, что саммит Украина-ЕС, который должен состояться 8 июля, определит приоритеты развития двусторонних отношений на предстоящие годы.