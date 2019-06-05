Саммит Украина-ЕС определит приоритеты отношений на будущие годы - Туск

Президенты Украины и Европейского совета договорились поддерживать тесный контакт перед проведением саммита.

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что саммит Украина-ЕС, который должен состояться 8 июля, определит приоритеты развития двусторонних отношений на предстоящие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

В частности, он заявил, что обсудил с Зеленским проведение следующего саммита Украина-ЕС.

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"Он определит приоритеты для наших отношений на грядущие годы. Наше общее решение заключается в том, чтобы провести саммит, как было запланировано, и мы также согласились оставаться в тесном контакте с президентом (Зеленским)", - отметил Туск.

При этом Туск повторил свои слова, которые он заявил в Верховной Раде в феврале.

"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря: не может быть Европы без Украины", - подчеркнул он.

Туск заверил Зеленского, что Украина может полагаться на ЕС.

"Мы есть и будем оставаться вашим лучшим другом", - заявил президент Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер согласовали возможную дату 21-го саммита Украина-Европейский Союз на 8 июля.