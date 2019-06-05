"Борьба с коррупцией и противодействие российской агрессии": Зеленский назвал ключевые направления своей работы

По словам президента Украины, отдельным важнейшим направлением работы его лично и команды будет активизация борьбы с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ключевыми направлениями работы будет борьба с коррупцией и противодействие российской агрессии, консолидация международной поддержки за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском пресс-конференции сегодня в Брюсселе.

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По словам Зеленского, отдельным важнейшим направлением работы его лично и команды будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления.

«Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки за независимость и территориальную целостность Украины», - отметил глава государства.