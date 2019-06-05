Зеленский: Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта

Владимир Зеленский также отметил, что европейская интеграция является гарантией независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста.

Членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском, сообщает Администрация президента на странице в Twitter.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) June 5, 2019

Глава государства также отметил, что европейская интеграция является гарантией независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста.

"Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - сказал Зеленский.

«Європейська інтеграція – це забезпечення системних внутрішніх змін у державі, імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. Це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання», - @ZelenskyyUA до @eucopresident — APU (@APUkraine) June 5, 2019

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе согласовали дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года.