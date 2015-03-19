Яценюк призвал Запад помочь Украине закрыть границы с РФ

Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк в Брюсселе. "Мы защищаем не только Украину - мы защищаем ЕС, мы защищаем мир и стабильность во всей Европе. Поэтому помогите нам защитить нашу страну и ваш покой", - подчеркнул он.

Читайте такжеСтроительство укреплений на востоке Украины должно завершиться к середине мая - Зубко

Арсений Яценюк подчеркнул, что "не очень оптимистичен" относительно шансов на восстановление контроля за украинско-российской границей в ближайшем будущем.

По его словам, отсутствие контроля на границе означает "неограниченный доступ для российских войск, российских танков и солдат": "Им легко перейти российско-украинскую границу и увеличить военное присутствие российских войск на востоке Украины".

"Шансы для деэскалации ситуации в таком случае очень низкие", - подчеркнул украинский премьер.

Он подчеркнул, что правительство Украины ценит усилия канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в ходе минских переговоров, "чтобы подтолкнуть Россию к правильному решению".

"Мы обращаемся к нашим западным партнерам поддержать нас в усилиях по закрытию границы", - подчеркнул он.

Премьер-министр также отметил, что правительство Украины ценит поддержку Великобритании, в частности ее решение направить в Украину военных инструкторов, которые сейчас проводят тренировки украинских военных.

Арсений Яценюк отметил, что считает решение Великобритании о направлении в Украину военных инструкторов "первым шагом". "Мы ожидаем увидеть дальнейшие шаги других стран - членов ЕС и наших американских друзей", - сказал он.