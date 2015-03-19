В Харькове создадут резервный батальон "Правого сектора"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил командир резервного харьковского батальона «Правого сектора» с позывным «Самурай».

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Он заверил, что бойцы батальона будут принимать меры безопасности во время общественных акций, совместно с правоохранителями патрулировать улицы Харькова, у них будет только легальное оружие. «Самурай» подчеркнул, что работа формирования будет согласовываться с правоохранительными органами города, батальон будет максимально действовать в рамках законодательства.

«Но если это потребуется, мы готовы выходить за эти рамки», - отметил командир

Отвечая на вопрос, сколько человек будет служить в батальоне, «Самурай» сказал: «Штатное батальонный состав».

Он также отказался сообщить, за время будет сформирован подразделение.

По словам командира, на территории области будет действовать тренировочный лагерь батальона.

«Самурай» отметил, что батальон формируется из добровольцев, которые будут проходить отбор и проверку, подавляющее большинство бойцов на сегодня являются жителями Харькова.

По словам «Самурая», на сегодняшний день руководство батальона пока не встречало противодействия со стороны руководства города Харькова.

«Как я могу сказать - нормальная, хорошая (реакция - УНИАН). Противодействия пока не встретили», - сказал он.

Командир отметил, что если представители партии «Правый сектор» будут проводить акции, то бойцы батальона будут обеспечивать их безопасность.

В свою очередь начальник штаба 15-го резервного батальона ДУК «Правый сектор» с позывным «Серго» отметил, что подразделение не ставит перед собой политических целей.

«Наш батальон не ставит перед собой политических целей, основная цель создания нашего батальона - это безопасность города Харькова и защита харьковчан как от внешней агрессии, так и от проявлений сепаратизма. Все мы знаем, что сепаратистское подполье в Харькове существует», - сказал он.

«Серго» отметил, что бойцы харьковского батальона будут участвовать в боевых действиях на Донбассе.