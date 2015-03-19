Боевики готовят диверсии в Донецке и Луганске для возобновления боевых действий - Лубкивский

Об этом своей странице в "Фейсбук" написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"В пятницу, 20 марта с.г., в Донецке должна быть проведена специальная операция «Муравейник», направленная на нарушение Минских договоренностей. Об этом, в частности, утверждают источники СБУ в руководстве т.н. "ДНР", - написал он.

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По словам Лубкивского, ряд диверсий готовится в Донецке и Луганске. События должны сразу подхватить российские и сепаратистские пропагандистские СМИ, чтобы возложить ответственность на украинскую власть. По замыслу российских спецслужб, следующим шагом должно стать расшатывание ситуации в нескольких крупных украинских городах на востоке. "Именно спровоцированная ситуация должна стать отправной точкой для возобновления сепаратистами в одностороннем порядке боевых действий. Как украинская спецслужба мы полностью владеем информацией о ситуации на временно оккупированных территориях и четко видим, что жить в мирных условиях боевики не умеют и не хотят", - подчеркнул советник председателя СБУ.

По его словам, такая стратегия направлена ​​и на то, чтобы отодвинуть на второй план крайне сложную общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе, которая вызывает справедливое недовольство людей.

Об этом свидетельствуют рассказы украинцев, в т.ч. и источников в сепаратистских кругах, об огромном уровне коррупции в т.н. «ЛНР».

"Лица, приближенные к лидеру т.н. «ЛНР» Плотницкому, который пытается единолично управлять и контролировать все процессы, являются обычными бандитами, которые возглавляют теневые схемы отмывания денег, рейдерства и мародерства (Шубин - т.н. министр юстиции), отвечают за «работу с валютой, золотом, контролем за транспортными потоками» (Пеннер), занимаются промыванием мозгов сепаратистско-российским дерьмом (Мельник) и другие ", - подчеркнул Лубкивский.