Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля в связи со смертью жены
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему израильскому коллеге Реувену Ривлину из-за смерти жены.
Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в сети Twitter.
«С огромным прискорбием узнал о смерти супруги президента Израиля Реувена Ривлина – Нехами, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой», - написал он.
С огромным прискорбием узнал о смерти супруги президента Израиля Реувена Рівліна – Нехами, которая родилась в семье выходцев с Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 4, 2019
Как сообщал УНИАН, в честь 75-летия трагедии Бабьего Яра Украину посетил президент Израиля Реувен Ривлин. Он выступил в Верховной Раде и планировал принять участие в мероприятиях к годовщине трагедии, но был вынужден прервать визит в Украину в связи со смертью Шимона Переса.