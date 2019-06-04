Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля в связи со смертью жены

Президент Израиля Реувен Ривлин посещал Украину в 2016 году по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему израильскому коллеге Реувену Ривлину из-за смерти жены.

Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в сети Twitter.

«С огромным прискорбием узнал о смерти супруги президента Израиля Реувена Ривлина – Нехами, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой», - написал он.

С огромным прискорбием узнал о смерти супруги президента Израиля Реувена Рівліна – Нехами, которая родилась в семье выходцев с Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 4, 2019

Как сообщал УНИАН, в честь 75-летия трагедии Бабьего Яра Украину посетил президент Израиля Реувен Ривлин. Он выступил в Верховной Раде и планировал принять участие в мероприятиях к годовщине трагедии, но был вынужден прервать визит в Украину в связи со смертью Шимона Переса.