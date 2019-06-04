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Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля в связи со смертью жены

13:46, 04 июня 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в сети Twitter.

«С огромным прискорбием узнал о смерти супруги президента Израиля Реувена Ривлина – Нехами, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в честь 75-летия трагедии Бабьего Яра Украину посетил президент Израиля Реувен Ривлин. Он выступил в Верховной Раде и планировал принять участие в мероприятиях к годовщине трагедии, но был вынужден прервать визит в Украину в связи со смертью Шимона Переса.

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Теги: #Израиль#Владимир Зеленский