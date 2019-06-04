Ударил тростью по лбу: СМИ сообщили о драке Мосийчука с Ляшко

Сам Мосийчук отрицает информацию о драке.

Народный депутат Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

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Как пишет "Страна", инцидент произошел около двух недель назад, перед выходом Мосийчука из РПЛ. Предполагается, что он ударил Ляшко по лбу своей тростью.

"Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Ляшко сильно гримируют, но шишку на лбу все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказал источник из партии.

Сообщается, что сам Мосийчук отрицает информацию о драке и отказывается озвучить причину выхода из партии ссылаясь на "внутренний кодекс настоящего радикала".