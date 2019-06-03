В Еврокомиссии сообщили об ожиданиях от встречи Юнкера и Зеленского

В ЕК надеются, что встреча с президентом Украины станет поводом подтвердить хороший уровень отношений с Евросоюзом.

В Европейской комиссии сообщили об ожиданиях от встречи президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 4 июня в Брюсселе.

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Об этом сегодня в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

«Да, это будет первая встреча с новым президентом Украины, и мы с большим нетерпением ожидаем этой встречи. Это станет возможностью поддержать очень хороший уровень отношений, которые мы имели с Украиной также во время президентства Порошенко", - заявил он.

"И как вы знаете, мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов во всех политических направлениях, в экономике и в целях развития общества. Мы имеем специальную группу, которая помогает Украине в структурных реформах. Таким образом, у нас есть много вопросов для обсуждения", - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.