Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию

Политик поделился планами касаемо своего возвращения в Грузию.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили рассказал, когда планирует свое возвращение в Грузию.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

Читайте также"Он должен похмелиться и пойти домой": Саакашвили отреагировал на обвинения со стороны Луценко

На вопрос, через сколько Саакашвили планирует вернуться в Грузию, он ответил, что через месяц или три месяца".

Как сообщал УНИАН, 29 мая экс-президент Грузии Міхеіл Саакашвили вернулся в Украину после того, как накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

В тот же день член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария заявил, что вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины снова должен быть поднят.