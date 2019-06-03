Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили рассказал, когда планирует свое возвращение в Грузию.
Об этом он заявил в интервью ТСН.
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На вопрос, через сколько Саакашвили планирует вернуться в Грузию, он ответил, что через месяц или три месяца".
Как сообщал УНИАН, 29 мая экс-президент Грузии Міхеіл Саакашвили вернулся в Украину после того, как накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.
В тот же день член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария заявил, что вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины снова должен быть поднят.