В Грузии предлагают поднять вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины

Грузинский депутат Акакий Зоидзе заявил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили на родину, так как в Грузии против него открыты уголовные дела.

Необходимо снова поднять вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины на родину, заявил 29 мая журналистам грузинский парламентарий Нукри Кантария.

Об этом сообщает "Грузия.Online".

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", – сказал депутат.

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Его коллега Акакий Зоидзе отметил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", – добавил он.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором просил вернуть ему гражданство Украины.

28 мая новый президент Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

29 мая Саакашвили прилетел в Борисполь рейсом из Варшавы.

Грузинская сторона уже обращалась к Киеву с запросом об экстрадиции Саакашвили на родину. По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182 – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом; ст. 333 и ст. 117 – злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч. 2 ст. 332 – злоупотребление служебным положением должностным лицом".