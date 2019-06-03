Британский полковник объяснил, как надо обращаться с российским "медведем" на Донбассе

По словам эксперта, прекращение огня со стороны украинских военных не будет эффективным.

Если Украина прекратит отвечать на вооруженные провокации пророссийских боевиков на Донбассе, она будет выглядеть слабаком.

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Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего, британский полковник Глен Грант.

По словам эксперта, прекращение огня со стороны украинских силовиков не будет эффективным. Также Грант назвал украинского президента Владимира Зеленского мечтателем, так как он лично высказывался за такую идею.

"С медведем надо обращаться как с медведем. Если вы перестанете стрелять, а другая сторона – нет, то вы будете выглядеть слабаком, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать", - отметил он.

Также Грант согласился с мнением американского эксперта Сэмюэля Чарапа, который говорил, что президент должен торговаться и в чем-то уступить, чтобы выиграть в будущем.

"Компромисс может быть политическим решением, если другая сторона показывает хотя бы малейшее стремление к компромиссу. Но я не вижу ни одного намека на компромисс от Путина - он хочет абсолютной победы. Компромисс для него - это показатель слабости. Он из КГБ. Там этому не учили. Безжалостность - вот чему учили в КГБ. Убивать людей, которые тебе не нравятся - вот чему учили в КГБ. Надо обращаться с животным так, как с животным. Лиса не идет на компромисс, бык не идет на компромисс", - добавил он.