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Зеленский изменил состав СНБО (список)

15:27, 31 мая 2019
Политика
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Зеленский утвердил новый состав СНБО \ фото president.gov.ua

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Соответствующий указ № 340/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, главой СНБО является президент Зеленский.

Также президент ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка.

Кроме того, в СНБО вошли министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы Администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Согласно указу, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: #СНБО#Владимир Зеленский