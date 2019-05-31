Зеленский изменил состав СНБО (список)

В состав СНБО вошли Баканов, Богдан, Данилюк, Маркарова, Пристайко, Рябошапка и Хомчак.

Президент Владимир Зеленский изменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Соответствующий указ № 340/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, главой СНБО является президент Зеленский.

Также президент ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка.

Кроме того, в СНБО вошли министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы Администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Согласно указу, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.