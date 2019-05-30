В МИД Украины предлагают отказаться от термина «миротворцы»

Замглавы МИД предупреждает, что использование придуманного в РФ термина вредит интересам Украины.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица предлагает отказаться от использования в официальных документах термина «Миротворцы ООН». По его мнению, этот термин был придуман в РФ и искажает суть деятельности ООН по поддержанию мира.

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Свою позицию замминистра изложил в колонке для «Европейской правды». По его словам, в англоязычных документах ООН вместо «миротворцев» используется другой термин – «UN peacekeepers».

«UN peacekeepers – это название "миротворцев ООН" слышал, пожалуй, каждый. И не нужно быть профессиональным переводчиком, чтобы заметить, что дословный перевод этого термина с английского языка – не такой, как украинский аналог. По-английски речь идет не о том, чтобы "творить", а о том, чтобы "сохранять" или "поддерживать" мир. Именно о peacekeeping operations говорится и в названии профильного сайта ООН», - отметил он.

Дипломат отмечает, что аналоги английского термина используются и в других языках – от французского до китайского. Почти никто в мире не использует российский термин – им пользуются лишь россияне, белорусы и украинцы.

«И один-единственный из официальных языков ООН – русский – называет этот вид деятельности "миротворческими операциями". Почувствовали разницу? Не поддерживать – а "создавать" мир, устанавливать его. А может, насаждать?..», – указывает Кислица.

По его словам, важна не форма, а содержание: то, что россияне вкладывают в этот термин. К примеру, типичным советским подходом к "миротворчеству" стала операция в Афганистане.

«В 1990-х под "миротворчество" замаскировали гибридную оккупацию русскими Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В 2008 году вторжение россиян в Грузию также провели под маской "принуждения к миру", "миротворчества". Сейчас именно "миротворчеством" открыто называют участие РФ в сирийской войне», - констатирует дипломат.

По его словам, сейчас цель Кремля – ​​провести еще одну операцию по "насаждению мира" – на территории Украины, легализовать свои войска на Донбассе.

Кислица констатирует, что в украинском языке используется именно калька с русского – «миротворчий». Это приносит стране вред. Благодаря данному термину был создан миф о "миротворцах на Донбассе", которые принесут «мир» силой оружия.

Дипломат отмечает, что операция ООН будет выглядеть совсем не так.

«Едва ли не главным условием для развертывания операций ООН по поддержанию мира (peacekeeping operations) является достижение между сторонами конфликта мира (соглашения о мире, длительного перемирия и т.д.) еще до того, как принимается решение о приезде "голубых касок". Это – правило не только для Украины, но и для всех других стран», - указал он.

Кислица признает, что в некоторых случаях у миссий ООН есть вооруженный компонент, который может защищать персонал и население в определенных условиях. Но нигде в мире "голубые каски" ООН не ведут боевые действия за установление мира.

«Украина, которая стремится задействовать на Донбассе "голубые каски" ООН, должна отказаться от ложного термина, искажающего суть миссии, которую мы к себе зовем», - подчеркнул замминистра.

«Сейчас я, как профильный заместитель министра иностранных дел, предлагаю в дальнейшем всем осторожнее относиться к упоминанию о "миротворцах". А в идеале – отказаться от этих упоминаний в официальных документах», - заключил он.

В марте президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев на Донбасс, как это предусматривает соответствующее решение Совета Безопасности ООН.