ВР сегодня рассмотрит вопросы мобилизации и попробует запретить российские сериалы (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также включить в повестку дня планируется законопроект о внесении изменений в Закон “О военной обязанности и военной службе” относительно службы в военном резерве в особый период (№2377), а также законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно разведывательных органов Украины (№2383).

Среди ряда других законопроектов для включения в повестку дня - законопроекты о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Налоговый кодекс и закон о госбюджете-2015, а также законопроект о внесении изменений в Закон “Об электроэнергетике” относительно особенностей регулирования отношений в сфере энергетики на территории проведения АТО.

Кроме того, ожидается, в частности, рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации и соцзащиты граждан, которые подлежат освобождению от военной службы во время особого периода или в связи с объявлением демобилизации.

Во втором чтении, в частности, будет рассматриваться законопроект о парламентской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, которые пропагандируют (включая предоставление позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других воинских или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или опосредствовано связан с деятельностью указанных органов или формирований.

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Сразу после голосования за него 5 февраля депутаты от "Оппозиционного блока" подали жалобу о "якобы нарушении процедуры" во время голосования. Как разъяснил председатель ВР Владимир Гройсман, в соответствии с законодательством, Верховная Рада должна рассмотреть постановление об отмене голосования за указанный законопроект.

В то же время 6 марта автор законопроекта, народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий заявил, что депутаты от "Оппозиционного блока" сорвали рассмотрение проекта постановления об отмене закона о запрете трансляции в Украине российских сериалов, что приводит к затягиванию с вступлением в силу закона. По его словам, депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Михаил Папиев, которые подали проект постановления, сбежали из сессионного зала, чтобы не докладывать.

Ранее Княжицкий объяснял, что закон вступит в силу, если Верховная Рада откажется поддержать проект постановления Бойко и Папиева о его отмене.

10 марта председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил, что поручил Регламентному комитету ВР определить порядок рассмотрения на следующей пленарной неделе жалобы на закон о запрете российских сериалов. Он отметил, что подпишет закон сразу же после снятия проблемных вопросов.