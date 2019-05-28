Нардеп Соболев призвал президента инициировать отставку Луценко

Замглавы фракции “Самопомич” Егор Соболев отметил, что глава государства с согласия парламента может уволить генпрокурора.

Заместитель главы фракции “Самопомич” Егор Соболев призвал президента Владимира Зеленского инициировать отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Соболев отметил, что продолжает сбор подписей депутатов за выражение недоверия Луценко, что является “конституционным основанием для его отставки”.

Соболев напомнил, что для рассмотрения такого вопроса необходимы 150 подписей депутатов, но пока он собрал всего 61 подпись.

“Впрочем, Конституция наделяет правом уволить генпрокурора самого президента — при условии согласия Верховной Рады. Прошу нового руководителя государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, еще одним инициатором отставки Юрия Луценко народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, заявивший об этом 26 апреля.

Депутат высказал мнение, что генпрокурор "своей деятельностью показал полную неспособность руководить высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой".