В Верховной Раде собирают подписи за отставку Луценко с должности генпрокурора - депутат

Для инициирования рассмотрения в парламенте вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать минимум 150 подписей народных депутатов.

В Верховной Раде собирают подписи за рассмотрение вопроса об отставке Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны парламента сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

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«В парламенте сейчас собирают подписи за отставку генерального прокурора Юрия Луценко», - сказал депутат.

По его словам, таких инициатив две. С одной выступил сам Игорь Луценко, с другой - депутат от «Самопомочи» Егор Соболев.

Луценко высказал мнение, что генпрокурор "своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой".

"Он обязан был расследовать преступления высокопоставленных чиновников времен Януковича ... Вы слышали хотя бы об одном приговоре в этой категории дел? Ни одного!", - сказал Луценко.

Он добавил, что сейчас "мы видим позорный балет с расследованием дела Курченко - это лицо коррупции Януковича".

В то же время Луценко не уточнил, сколько именно подписей сейчас уже собрано.

Как известно, для инициирования рассмотрения в парламенте вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать минимум 150 подписей народных депутатов.