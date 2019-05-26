Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
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«Выяснил ситуацию по поводу якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривне. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», - отметил Зеленский.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполиции по поводу задержания в городе Ривне двух человек, которые вышли на одиночный пикет с плакатами об импичменте президенту.