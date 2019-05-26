Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне

Зеленский призвал МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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«Выяснил ситуацию по поводу якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривне. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», - отметил Зеленский.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполиции по поводу задержания в городе Ривне двух человек, которые вышли на одиночный пикет с плакатами об импичменте президенту.