Госдеп США: Украина выбрала демократическое будущее, в ответ РФ аннексировала Крым

Об этом в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки. В частности, представитель Госдепартамента отметила, что позиция Белого дома относительно незаконной аннексии Россией Крыма является неизменной.

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"В прошлом году народ Украины выбрал будущее, которое базируется на ценностях демократии, свободной торговли, верховенстве права, и в ответ Россия использовала свою армию, чтобы с помощью принуждения захватить и оккупировать Крым, который является суверенной украинской территорией, устроив незаконный так называемый референдум, использовав людей, чтобы оправдать свои действия", - подчеркнула Джен Псаки.

Вместе с тем она обратила внимание, что в течение года, Россия в оккупированном ею Крыму проводила репрессии против неправительственных общественных организаций и национальных меньшинств, в том числе крымских татар.

Кроме того, пресс-секретарь напомнила, что на протяжении последнего года Россия несет ответственность за дестабилизацию ситуации на востоке Украины.

Джен Псаки также прокомментировала заявления президента России Владимира Путина в фильме "Крым. Путь на Родину" о российской оккупации Крыма. "Президент Путин говорил год назад всему миру, что российские войска не вмешивались в дела Крыма, а теперь он сознается перед миром, что российские войска действительно вмешивались. Это, конечно, поднимает вопрос о правдоподобности заявлений, которые он делает сегодня, что российские войска не вмешиваются в дела на востоке Украины", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.