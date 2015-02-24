Псаки о ситуации на Донбассе: Киев защищает свою страну
Урегулирование конфликта в Украине США видят только в соблюдении минских договоренностей.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы госдепартамента Джен Псаки в понедельник, 23 февраля, передает ТАСС.
"Мы считаем, что соблюдение минских договоренностей поможет урегулировать конфликт в Украине", - подчеркнула она.
При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила поддержку Киеву.
"Они защищают территорию своей страны и ранее соблюдали режим прекращения огня", - подчеркнула она, заметив, что нарушения происходят со стороны боевиков, которых поддерживает Россия.
Читайте такжеКерри прямым текстом назвал Россию виновником атаки на Дебальцево
"У США вызывают обеспокоенность нарушения режима прекращения огня в районах Дебальцево, Мариуполя и других местах на востоке страны", - сказала Псаки.
Глава пресс-службы ведомства также указала, что США "продолжают рассматривать введение дополнительных санкций в отношении России".
"Нарушения режима прекращения огня приведут к дальнейшим последствиям", - уточнила она.