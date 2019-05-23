Посольство США рассказало, сколько денег они выделили на помощь Украине в сфере обороны за пять лет
18:34, 23 мая 2019Политика
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Средства выделялись на подготовку украинских военных и закупку оборудования.
США за пять лет выделили более 1,1 млрд долларов на помощь Украине / фото УНИАН
Соединенные Штаты Америки с 2014 года выделили более 1,1 млрд долларов на помощь Украине в сфере обороны.
Об этом Посольство США в Украине сообщает в Facebook.
"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - говорится в сообщении.
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Также сказано, что от имени Посольства США и Европейского командования Вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с главой Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенантом Николаем Мальковым в честь крепкого оборонного партнерства между Украиной и США посадили дерево.
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