Посольство США рассказало, сколько денег они выделили на помощь Украине в сфере обороны за пять лет

Средства выделялись на подготовку украинских военных и закупку оборудования.

Соединенные Штаты Америки с 2014 года выделили более 1,1 млрд долларов на помощь Украине в сфере обороны.

Об этом Посольство США в Украине сообщает в Facebook.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что от имени Посольства США и Европейского командования Вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с главой Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенантом Николаем Мальковым в честь крепкого оборонного партнерства между Украиной и США посадили дерево.