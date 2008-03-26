Черновецкий обвинил милицию в создании заторов на дорогах
16:08, 26 марта 2008Политика
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Мэр объяснил причину "пробок"
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвиняет милицию в создании заторов на дорогах столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Сегодня есть проблемы со стороны органов внутренних дел, которые создают «пробки» (на дорогах Киева - УНИАН)», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
По его словам, возникновение заторов связано с тем, что теперь в Киеве не работают эвакуаторы, убиравшие с обочин дорог «автомобили тех нахальных водителей, которые создавали «пробки».
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