Черновецкий обвинил милицию в создании заторов на дорогах

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвиняет милицию в создании заторов на дорогах столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня есть проблемы со стороны органов внутренних дел, которые создают «пробки» (на дорогах Киева - УНИАН)», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, возникновение заторов связано с тем, что теперь в Киеве не работают эвакуаторы, убиравшие с обочин дорог «автомобили тех нахальных водителей, которые создавали «пробки».