Посол Украины о вероятном возвращении РФ в ПАСЕ: это первый шаг к демонтажу системы давления на агрессора

Украинский дипломат убежден, что Россия ждет от европейских столиц собственноручного демонтажа всей системы давления на Россию.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечает, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения предварительных условий по восстановлению территориальной целостности Украины станет первым шагом к отмене всех европейских санкций против РФ.

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Об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Мы говорим, что возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения ею условий, это первый шаг к демонтажу всей европейской системы давления на Россию как агрессора. От нас отмахиваются, что мы преувеличиваем. Но в РФ это видят именно так и ждут демонтажа руками столиц ЕС", - сообщил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Хельсинки министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.

В то же время председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев заявил, что возвращение России в ПАСЕ невозможно без внесения изменений в регламент Ассамблеи. В частности, это может произойти после принятия соответствующих решений на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и голосования на летней сессии 25 июня. Украинская сторона настаивает, что возвращение РФ в сессионный зал ПАСЕ возможно лишь при условии выполнения резолюций Ассамблеи, которые были приняты в поддержку территориальной целостности Украины после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе.

На апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.