Руководство ВР и главы фракций и групп парламента прибыли на встречу с Зеленским

Трансляцию из Администрации президента ведет Ляшко.

Руководство Верховной Рады и главы фракций и групп парламента прибыли на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Администрацию президента.

Согласно трансляции из АПУ, которую ведет лидер Радикальной партии Олег Ляшко, на встречу к Зеленскому пришли председатель ВР Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко и заместитель Оксана Сыроид.

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Кроме того, на встрече присутствуют председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, а также глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведения досрочных парламентских выборов.

Лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявил, что председатели парламентских фракций на 21 мая приглашены на встречу с президентом Зеленским для проведения консультаций по роспуску Верховной Рады.