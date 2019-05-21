Президент Венгрии предложил создать Зеленскому совместную комиссию для обсуждения "спорных вопросов"

По мнению Адера, сейчас в Украине права венгерского меньшинства больше ограничены, чем при Советском союзе. А закарпатские венгры просят «не больше чем придерживаться закрепленных в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательств».

Президент Венгрии пригласил Зеленского посетить его страну, чтобы обсудить контрольно-пропускные пункты и охрану окружающей среды в пограничной полосе.

Ранее Министерство иностранных дел Венгрии отреагировало на подписание президентом Петром Порошенко закона о функционировании украинского языка как государственного заявлением, в котором указало, что надеется выяснить «проблемные вопросы» закона с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он сразу заявил, что распускает Верховную Раду.