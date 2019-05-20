На инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского (видео)

Удостоверение президента упало с подушечки, которую держал представитель почетного караула.

Владимиру Зеленскому вручили удостоверение президента Украины.

Читайте такжеЗеленский произнес первую речь на посту президента (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как ему вручила председатель ЦИК удостоверение президента Украины, Зеленский положил его на специальную подушечку, которую держал представитель почетного караула, и удостоверение упало с неё.

При этом кто-то из депутатов из фракции «Самопомич», которые были рядом подняли удостоверение и положили на место.

Также на торжественном заседании Зеленскому вручили булаву и печать.

Видео: ЦЕНЗОР.НЕТ

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведения досрочных парламентских выборов.