Зеленский принял командование ВСУ
11:13, 20 мая 2019Политика
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Военные присягнули на верность новому президенту Украины как верховному главнокомандующему.
Зеленский принес присягу / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации принял командование Вооруженными силами Украины.
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Событие состоялось в Мариинском парке. Украинские военные присягнули на верность новому президенту Украины как верховному главнокомандующему.
Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого состава и досрочные парламентские выборы.
Напомним, в понедельник в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
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