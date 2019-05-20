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Зеленский принял командование ВСУ

11:13, 20 мая 2019
Политика
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Зеленский принес присягу / фото УНИАН

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Событие состоялось в Мариинском парке. Украинские военные присягнули на верность новому президенту Украины как верховному главнокомандующему.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого состава и досрочные парламентские выборы.

Напомним, в понедельник в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский