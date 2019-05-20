Зеленский принял командование ВСУ

Военные присягнули на верность новому президенту Украины как верховному главнокомандующему.

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации принял командование Вооруженными силами Украины. Читайте такжеЗеленский произнес первую речь на посту президента (видео) Событие состоялось в Мариинском парке. Украинские военные присягнули на верность новому президенту Украины как верховному главнокомандующему. Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого состава и досрочные парламентские выборы. Напомним, в понедельник в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

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