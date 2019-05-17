Инаугурацию Зеленского посетят пять президентов, делегацию РФ не приглашали - МИД

Также на церемонию прибудут представители правительств и парламентов государств Европейского Союза, "Большой семерки" и послы иностранных государств.

Инаугурацию победителя выборов президента Владимира Зеленского 20 мая посетят президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили, Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип, делегацию Российской Федерации не приглашали.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"По состоянию на сейчас МИД получено подтверждение об участии президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии", - отметила Зеленко.

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Также спикер сказала, что ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича, делегацию НАТО возглавит помощник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.

"От Молдовы имеем подтверждение относительно премьер-министра, будет представлять Павел Филип. От Словацкой Республики будет вице-премьер-министр Рихард Раши", - сообщила Зеленко.

В то же время пресс-секретарь заявила, что делегацию Российской Федерации не приглашали.

Также на церемонию приедут представители правительств и парламентов государств Европейского Союза, "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и послы иностранных государств.