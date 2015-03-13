Без реальных реформ в стране украинскую власть ждет жесткая люстрация - эксперт

Такое мнение высказала руководитель жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам эксперта, в процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в странах Европы представители органов власти заплатили политическую цену за проведение реформ, и никто из них не был переизбран на новый срок, а в нашей стране реформы фактически еще не проводились.

«Фактически ни одна реформа у нас еще не началась… Что сейчас стало реформой, которую можно пощупать, - это повышение тарифов, но это не реформа. Проблема в том, что если после этого ничего не произойдет, то можно прогнозировать ужасные последствия. У нас уже была мусорная люстрация», - сказала Бойко.

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При этом она подчеркнула, что если не будут наказаны виновные в расстреле Майдана и в растратах средств на армию, если останутся на своих должностях коррумпированные судьи, то последствия могут быть непредсказуемыми.

«Кто-то будет заживо засунут в бак, подпален и там сгорит. Какого первого крупного коррупционера поймают, тот там может и оказаться. Это реальность. Поэтому наши власти не имеют особого шанса на размышления. Или они окажутся в мусорных баках, или заплатят ту цену, которую платили реформаторы во Франции и в Польше, и правительство, и какая-то часть Верховной Рады не будут переизбраны», - добавила Бойко.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы объемом 5 млрд долл. получен 13 марта.

Для получения кредита МВФ украинские власти пошли на беспрецедентные шаги, которые можно сравнить с «шоковой терапией» большинства постсоциалистических стран Восточной и Центральной Европы, проходивших этот болезненный процесс в 90-е годы. В частности, это повышение тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию и газ в разы, в то время как доходы населения снижаются за счет девальвации гривни.