Выборы на Донбассе состоятся тогда, когда условия их проведения будут отвечать требованиям ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что новые выборы на Донбассе должны быть проведены тогда, когда условия их проведения будут отвечать требованиям ОБСЕ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

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«Мы делаем все возможное, чтобы восстановить украинский суверенитет, чтобы восстановить действие украинской власти на этих территориях. Ключевым элементом особенности местного самоуправления должны быть новые выборы, которые должны быть проведены тогда, когда условия их проведения будут отвечать требованиям ОБСЕ. Они должны быть свободными, они должны быть демократические, все иностранные вооруженные формирования должны быть выведены из этих территорий. Там должно быть восстановлено украинское телевидение и радиовещание, там должна быть восстановлена деятельность политических партий, там должна быть обеспечена полноценная агитационная кампания, там должна быть обеспечена деятельность иностранных наблюдателей и как следствие этого, украинская власть гарантирует отдельные полномочия местного самоуправления», - пояснил глава государства.