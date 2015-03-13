Крымскую журналистку допрашивали по статье об отрицании аннексии Крыма - адвокат

Статья 280.1 устанавливает ответственность за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", сообщает Центр журналистских расследований.

Как сообщил адвокат Джемиль Темишев, уголовное дело возбуждено по публикациям «Центра журналистских расследований».

По словам адвоката, в частности, речь идет о материале о батальоне «Крым», который расценен как "публичный призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Джемиль Темишев сообщил, что Наталья Кокорина допрашивалась в ФСБ в качестве свидетеля. Следствием произведена выемка неких документов, а также ноутбука журналистки.

Читайте такжеЗадержанная журналистка Кокорина вышла из здания ФСБСтатья 280.1 была внесена в Уголовный кодекс РФ вскоре после оккупации Крыма и вступила в силу в мае 2014 года и устанавливает, по сути, ответственность за непризнание аннексии Крыма. Согласно статье 280.1 публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), наказываются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либолишением свободы на срок до пяти летс лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Утром в пятницу в Симферополе, в квартире по месту прописки редактора «Центра журналистских расследований» Натальи Кокориной сотрудники ФСБ проводили обыск. После обыска ФСБ задержала журналистку. Допрос длился более шести часов. После Кокорину отпустили

Глава МИД Украины Павел Климкин и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвали крымские «власти» освободить задержанную ФСБ корреспондентку «Центра журналистских расследований» Наталью Кокорину. Кроме того, ОБСЕ назвала репрессиями действия крымских «властей» в отношении журналистов.